أخبار مصر | منسق 2 كفاية: البدء في افتتاح 32 عيادة لتنظيم الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منسق 2 كفاية: البدء في افتتاح 32 عيادة لتنظيم الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت راندا فارس منسق مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي؛ أنه تم البدء في افتتاح 32 عيادة تنظيم أسرة منهم 24 عيادة كانت تحتاج إلي تطوير كامل تقدم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية على مستوى 10 محافظات وهى (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).

وأضافت خلال توقيع برتوكولات التعاون مع الجمعيات الأهلية لتطوير 32 عيادة تنظيم الأسرة بـ 10محافظات؛ أن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" أحد التدخلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت فارس، أن مشروع 2 كفاية قام بتطوير 33 عيادة تنظيم أسرة في المرحلة الأولي في ديسمبر 2018، واستفاد من خدماتها المجانية 35 ألف و712 سيدة مستهدفة بالمشروع.