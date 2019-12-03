أخبار مصر | "شاكر" يستعرض إنجازات "الكهرباء" أمام الرئيس.. و2020 مصر بلا انقطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاكر" يستعرض إنجازات "الكهرباء" أمام الرئيس.. و2020 مصر بلا انقطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستعرض وزير الكهرباء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مدينة الأثاث بدمياط، عدد من التحديات التى تواجه شبكات التوزيع ومن أهمها التمويل غير الكافى، تقادم أعمار تشغيل الشبكات، الزحف العمراني العشوائي، والفقد التجاري، تنفيذ توسيعات جديدة بمحطة توليد كهرباء كذلك تحسين الخدمة المقدمة للجمهور ليصل خلال السنتين القادمتين 7944 محول تم إضافتهم و208 ألف عمود كهربائى و190 موزع كهربائى بنسبة تنفيذ 92 % كمرحلة أولى، مشيرًا إلى رصد وزارة التخطيط لمبلغ 1.7 مليار جنيه لتحويل الشبكات إلى أرضية للحفاظ على حياة المواطنيين، لتتشكل النهضة الهائلة والاستثمارية الكبرى في مجال الكهرباء بمبلغ 22 مليار جنيه في العاميين الماضيين فقط، كذلك زيادة مراكز التحكم لتصل إلى 47 مركز تحكم لتطوير الشبكات الكهربائية، بتكلفة 2 مليار جنيه.
من خلال خطة واضحة لتزويد المنازل بالعدادات سابقة الدفع والعدادات الذكية وبرنامج القراءة الموحد الذي تستعين فيها الوزارة بخدمة الـgps للقضاء على مشكلات القراءة والتحصيل كذلك سيتم العمل على زيادة الإنتاج المحلي في تصنيع العدادات، كل هذه الجهود ساهمت فى ارتفاع ترتيب مصر من المركز 145 كمؤشر الحصول على الكهرباء لتقفز إلى المركز الـ77 كتطور للخدمة بقطاع الطاقة الكهربائية ومواجهة المشكلات وتحسين الخدمة والتحكم فى شبكات التوزيع، كذلك توفير خدمة لتلقى الشكاوى ليتم مراجعة جميع الشكاوى والطلبات وحلها، كما أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى ماتم تنفيذة وتحقيقة في مشروع بشائر الخير بالإسكندرية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنيين بتكلفة 187 مليون جنيه ومحطة محولات بقيمة 200 مليون جنيه، بإجمالى تكلفة استثمارية منذ 2014 بلغت 615 مليار جنيه بخلاف المحطة النووية.
وعبر الفيديو كونفرانس أعطى السيد الرئيس إشارة البدء لإفتتاح محطة كهرباء غرب دمياط ومحطة محولات كهرباء مدينة الأثاث بدمياط.