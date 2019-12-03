أخبار مصر | "شاكر" يستعرض إنجازات "الكهرباء" أمام الرئيس.. و2020 مصر بلا انقطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاكر" يستعرض إنجازات "الكهرباء" أمام الرئيس.. و2020 مصر بلا انقطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود الوزارة المستمرة فى مجال توفير الطاقة اللازمة لخدمة المشروعات الاستثمارية بالدولة، والسعي الدائم نحو دعم قطاع الطاقة المتجددة المتوقع أن تصل بنهاية عام 2024 إلى 8248 ميجا وات، مشيرًا إلى الإهتمام بقطاع الطاقة الشمسية لتوليد 1465 ميجا وات والذى سيساهم كذلك فى تقليل إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بطاقة 2 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون ليصبح أفضل مشروع فى عام 2019، وإضافة 1840 ميجا وات بإجمالى استثمار 27 مليون ميجا وات مشيرًا إلى تقليل مقدار الوقود المستخدم فى المحطات الكهربائية بقيمة 16 مليار جنية فى المستقبل، كما أكد الوزير على أن أطوال الشبكات الكهربائية زادت من 2364 كم لتصل إلى 6000 كم عام 2020، بإجمالي 30 محطة قائمة تم تنفيذها من إجمالى 48 محطة مخطط تنفيذها في المستقبل لتتشكل نقلة نوعية لتحسين أداء الطاقة الكهربائية بالصعيد وتوشكى والوصول للربط الكهربائى مع السودان، كذلك تطوير الشبكة الكهربائية الموحدة للوصول إلى (0) انقطاعات، كذلك إنشاء مركز تحكم للقوى الكهربائية بالعاصمة الإدارية يربط جميع المحطات لتصبح مصر بذلك مركز محورى لربط الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وتوصيل الكهرباء للسودان وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن لتحقيق الربط الكهربائى.

واستعرض وزير الكهرباء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مدينة الأثاث بدمياط، عدد من التحديات التى تواجه شبكات التوزيع ومن أهمها التمويل غير الكافى، تقادم أعمار تشغيل الشبكات، الزحف العمراني العشوائي، والفقد التجاري، تنفيذ توسيعات جديدة بمحطة توليد كهرباء كذلك تحسين الخدمة المقدمة للجمهور ليصل خلال السنتين القادمتين 7944 محول تم إضافتهم و208 ألف عمود كهربائى و190 موزع كهربائى بنسبة تنفيذ 92 % كمرحلة أولى، مشيرًا إلى رصد وزارة التخطيط لمبلغ 1.7 مليار جنيه لتحويل الشبكات إلى أرضية للحفاظ على حياة المواطنيين، لتتشكل النهضة الهائلة والاستثمارية الكبرى في مجال الكهرباء بمبلغ 22 مليار جنيه في العاميين الماضيين فقط، كذلك زيادة مراكز التحكم لتصل إلى 47 مركز تحكم لتطوير الشبكات الكهربائية، بتكلفة 2 مليار جنيه.

من خلال خطة واضحة لتزويد المنازل بالعدادات سابقة الدفع والعدادات الذكية وبرنامج القراءة الموحد الذي تستعين فيها الوزارة بخدمة الـgps للقضاء على مشكلات القراءة والتحصيل كذلك سيتم العمل على زيادة الإنتاج المحلي في تصنيع العدادات، كل هذه الجهود ساهمت فى ارتفاع ترتيب مصر من المركز 145 كمؤشر الحصول على الكهرباء لتقفز إلى المركز الـ77 كتطور للخدمة بقطاع الطاقة الكهربائية ومواجهة المشكلات وتحسين الخدمة والتحكم فى شبكات التوزيع، كذلك توفير خدمة لتلقى الشكاوى ليتم مراجعة جميع الشكاوى والطلبات وحلها، كما أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى ماتم تنفيذة وتحقيقة في مشروع بشائر الخير بالإسكندرية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنيين بتكلفة 187 مليون جنيه ومحطة محولات بقيمة 200 مليون جنيه، بإجمالى تكلفة استثمارية منذ 2014 بلغت 615 مليار جنيه بخلاف المحطة النووية.

وعبر الفيديو كونفرانس أعطى السيد الرئيس إشارة البدء لإفتتاح محطة كهرباء غرب دمياط ومحطة محولات كهرباء مدينة الأثاث بدمياط.