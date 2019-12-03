أخبار مصر | إنجازات ومشروعات.. ما تحقق في عهد الرئيس السيسي بمحافظة دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنجازات ومشروعات.. ما تحقق في عهد الرئيس السيسي بمحافظة دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات التنموية الكبرى بنطاق محافظة دمياط، شملت إنشاء مركزًا متطور للتعليم المدنى بمدينة دمياط بالإضافة إلى توسعات جديدة بمحطة توليد كهرباء غرب دمياط للعمل كدورة مركبة بدمياط الجديدة، كذلك إنشاء رصيف بحرى جديد بميناء دمياط وإنشاء عدد من وحدات الإسكان الإجتماعى الجديدة ضمن مشروع دار مصر بنطاق محافظة دمياط، تأتى تلك المشروعات التنموية العملاقة فى إطار خطط التنمية الشاملة للدوله على كل شبر من ارض الوطن.

وألقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كلمة أشارت خلالها لحجم الاستثمارات بالمحافظة منذ عام 2014 وحتى عام 2019، والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها وأهم الملفات بمحافظة دمياط ومشروعات المشاركة المجتمعية، وكذلك المقترحات التنموية لموارد المحافظة، مستعرضة بعض حقائق عن محافظة دمياط والتى تبلغ مساحتها الكلية 910 كم2وعدد سكانها 1.5 مليون نسمه تقريبًا، وتتكون من 10 مدن و5 مراكز و85 قرية، مضيفة أن المحافظة الساحلية بموقعها الفريد والذى اشتهر أهلها بالحرف والصناعات اليدوية، وعلى رأسها صناعة الأخشاب والأثاث حيث يقدر إنتاج محافظة دمياط بثلثي إنتاج مصر من الأثاث، وهناك عدة مشروعات بحجم استثمارات محافظة دمياط منذ عام 2014 إلى عام 2019 بإجمالي تكلفة 91 مليار جنيه.

فرص العمل

وأشارت "عوض" إلى أنه في إطار توجهات الدولة للمشروعات التي توفر فرص عمل للشباب والتي تعمل على رفع جودة المنتجات المصرية لتمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية، وبالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة مدينة دمياط للأثاث، والتي أنشأت بمحافظة دمياط بتكلفة إنشائية تقدر بـ2.7 مليار جنيه وتكلفة للمرافق تقدر بـ925 مليون جنية ليبلغ إجمالي التكلفة 3.625 مليار جنيه.

مشروعات الكهرباء والطاقة

وفى مجال الكهرباء أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إنجاز العديد من المشروعات من أهمها محطة غرب دمياط الغازية 2 حيث أن المرحلة الثانية بقدرة مضافة 250 ميجا وات لتصبح القدرة الإجمالية 500 ميجا وات وبإجمالي تكلفة 5.840 مليون جنيه، فضلا عن افتتاح مشروع محطة كهرباء غرب دمياط الغازية 2 للعمل بنظام الدورة المركبة بقدرة مضافة 250 وات لتصبح القدرة الإجمالية 750 ميجا وات باجمالي تكلفه3.970 مليار جنيه للمشروع، كذلك إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط بطول أرصفة 680 متر وبعمق 17 مترا وإجمالي تكلفه 1.356 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدد من المشروعات في مجال الشباب والرياضة بلغت (13) مشروعا وبإجمالي تكلفه 367 مليون، مقسمة على المشروعات المنفذه بالفعل والتى بلغت 9 مشروعات بإجمالى تكلفة50 مليون جنيه بالإضافة إلى 4 مشروعات جارى تنفيذها بإجمالي تكلفة 316 مليون جنيه.

مشروعات محطات مياه الشرب

وعن مشروعات مياه الشرب أشارت محافظ دمياط إلى أنه هناك عدة مشروعات بلغت (20) مشروع بإجمالي تكلفة (1.022) مليار جنيه منها 11 مشروع منفذ بإجمالى تكلفة 480 مليون و9 مشروعات أخرى جارى تنفيذها بإجمالى تكلفة 542 مليون جنيه.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن محافظة دمياط من المحافظات المميزة بوصول مياه الشرب إلى كافه أنحاء المحافظة بالمدن والقرى بنسيه 100%.

مشروعات الصرف الصحي

وعن مشروعات الصرف الصحى أكدت المحافظ أن عدد المشروعات بلغ 50 مشروعا بإجمالى تكلفة 2.086 مليار جنيه منها 27 مشروع منفذة بالفعل بإجمالى تكلفة 1.118 مليار و23 مشروع أخر جارى تنفيذها بإجمالى تكلفة 968 مليون جنيه، مشيرة إلى أن نسبة تغطية المحافظة بالصرف الصحي 76 %، وسوف تصل إلى 85 % بإنتهاء المشروعات الجارية في 2020.

مشروعات التعليم ما قبل الجامعي

وعن مشروعات التعليم ما قبل الجامعى أوضحت المحافظ أنه هناك عدد ( 129) مشروعا بإجمالى تكلفة 786 مليون جنيه بين إنشاء جديد وإحلال كلى وإحلال جزئى وتوسعات منها 113مدرسة، بإجمالي تكلفة 672 مليون جنيه، وجاري إنشاء16 مدرسة بإجمالى تكلفة 113 مليون جنيه.

مشروعات الصحة

كما أشارت المحافظ، إلى أنه هناك 29 مشروعا فى مجال الصحة بإجمالى تكلفة 833 مليون جنيه منها 22 مشروع منفذ بالفعل بإجمالى تكلفة 655 مليون جنيه، وجارى إنشاء 7 مشروعات أخرى بإجمالى تكلفة 183 مليون جنيه.

مشروعات الطرق والكباري

وفى مجال الطرق والكباري أوضحت الدكتورة منال عوض، أن هناك 17 مشروعا بإجمالى تكلفة 513 مليون جنيه، منها 10 مشروعات منفذة بالفعل بإجمالي تكلفة 349 مليون جنيه، و7 مشروعات أخرى جارى تنفيذها بإجمالى تكلفة 164 مليون جنيه.

مشروعات الإسكان

وفى مجال مشروعات الإسكان أشارت المحافظ إلى أنه في إطار توفير مسكن ملائم للمواطن وفرت الدولة عدد من مشروعات الإسكان مابين إسكان اجتماعي، إسكان استثماري، إسكان المجتمعات العمرانية الجديدة بإجمالى 801 عمارة وإجمالى عدد الوحدات (19.454) وحدة بتكلفة 6.9 مليار جنية.

وفى مجال الإسكان الإجتماعى نفذت المحافظة 154 عمارة بتكلفة 688 مليون جنية تم تنفيذ131 عمارة بإجمالى 3196 وحدة بإجمالى تكلفة 520 مليون جنية وجارى تنفيذ23 عمارة بإجمالى776 وحدة بإجمالى تكلفة 168 مليون جنية.

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ومشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة كفرسعد لعدد 36 عمارة بإجمالى تكلفة 175 مليون جنيه ومشروع الإسكان الإجتماعي بالدقهلية مركز الزرقا بواقع 8 عمارات بإجمالى تكلفة 21 مليون جنيه ومشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة بواقع 635 عمارة منها 496 عمارة منفذة بالفعل بإجمالى التكلفة 4.508 مليار جنيه، وجارى إنشاء 139 عمارة، بإجمالى التكلفة 1.621 مليار جنيه ومشروع الإسكان المتوسط (دار مصر) بدمياط الجديدة بإجمالى 194 عمارة، كذلك مشروعات الإسكان الاستثماري بإجمالى 12عمارة وبإجمالى تكلفة 82 مليون جنيه ومشروع فندق اللسان والذى يقع في منطقة من أجمل المناطق على مستوى العالم بمدينة رأس البر حيث يلتقى نهر النيل مع البحر المتوسط بمساحة 4200م2،و بتكلفة مالية 360 مليون جنيه، ويعد المشروع أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ويضع مدينة رأس البر على الخريطة السياحية ويساهم فى إستغلال الأصول المعطلة بالمحافظة.

مشروعات السياحة

أضافت محافظ دمياط إلى أنه تم توقيع عقد حق انتفاع بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على أن تحصل محافظة دمياط، على مقابل حق انتفاع سنوي قيمته 4.1 مليون بزيادة 7 % سنويًا على أن يؤول الفندق للمحافظة بعد انتهاء المدة، بالإضافة إلى مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة، والذي يهدف إلى تطوير شمال وجنوب منطقة الصيادين بمدينة رأس البر بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية وتعتبر هذه المنطقة هى آخر منطقة عشوائية غير آمنة ليتم إعلان محافظة دمياط خالية من العشوائيات بإنتهاء عام 2019، من خلال إنشاء 12 عمارة، بإجمالى تكلفة 74 مليون جنيه.

مشروعات الأسواق الحضارية

وأضافت محافظ دمياط إلى أنه حرصًا من الدولة على إنشاء أسواق حضارية لاستيعاب الباعة الجائلين فى جميع المدن بالمحافظة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، يجرى حاليًا إنشاء 3 أسواق وهى سوق مدينة كفر سعد سوق مدينة فارسكور، سوق بمدينة رأس البر بتكلفة 37 مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية كما تم التخطيط لإنشاء 2 سوق أخر بمدينة دمياط ومدينة الروضة.

مشروعات الصحة

وفي مجال الصحة، أكدت المحافظ أنه ضمن مبادرة 100 مليون صحة وفى نطاق محافظة دمياط، تم فحص العدد المستهدف وهو 789.800 مواطن وكذلك تم من خلال المبادرة فحص 165.500 إمرأة لدعم صحة المرأة المصرية.

مشروعات المشاركة المجتمعية

وفى مجال مشروعات المشاركة المجتمعية أكدت أنه تم تحفيز مواطني محافظة دمياط على المشاركة المجتمعية، وتم البدء بمدينة رأس البر حيث تم طلاء واجهات جميع المنازل المطلة على النيل بمدينة عزبة البرج الجهة المقابلة لمنطقة اللسان وشارع النيل برأس البر، لتصبح ذات هوية بصرية مميزة وكذلك تم تغيير وجهات المطاعم والكافتيريات الموجودة بجميع شوارع مدينة رأس البر لتكون ذات شكل جمالي واحد، كذلك تطوير ورفع كفاءة شارع 77 برأس البر، وتطوير المدخل الشرقى لمدينة رأس البر، وتطوير عدد من الميادين بميدنة دمياط، مؤكدة أن كل هذه الأعمال تمت بالمشاركة المجتمعية لأبناء دمياط.

مقترحات تطوير المحافظة

وعن أهم المقترحات لتنمية موارد المحافظة أشارت إلى أنه تم تطوير العمل ببوابات الدخول إلى مدينة رأس البر وتحويلها إلى العمل بالنظام الإلكترونى لتنظيم عملية تحصيل الرسوم، باستخدام منظومة إليكترونية مزودة بكاميرات مراقبة حيث تم رفع إيراد التحصيل من 2 مليون الى 15 مليون سنويًا، وتدعيم منظومة الإعلانات من خلال حصر جميع الإعلانات بنطاق المحافظة وإعداد تخطيط المنظومة ليرتفع الإيراد السابق من 1.3 مليون جنيه لـ 4 مليون جنيه مستقبلًا.

مضيفة أن المنطقة الشاطئية لفندق اللسان تم توقيع عقد شراكة مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق لإقامة منطقة شاطئية بفندق اللسان على البحر بنظام المشاركة بنسبة 50 %، كذلك تم دراسة إمكانية إقامة مجزر آلى ومحجر صحى بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة ووزارة الإسكان لدراسة المشروع، حيث أن المجزر الموجود حاليًا متهالك وداخل الكتلة السكنية وتم إختيار الموقع على مساحة (12) فدان على الطريق الدولى خارج الكتلة السكنية كما أنه يمكن إستغلال المساحة الموجود بها المجزر الحالى ويبعد عن ميناء دمياط بحوالي 12 كم بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه وعائد متوقع أن يصل 15 مليون جنيه سنويًا.

مشروعات الاستزراع السمكي

كذلك تطوير المزرعة السمكية الحكومية على مساحة كلية وصلت إلى 1017 فدان وجارى إعداد تخطيط المزرعة بإستغلال ناتج تكريك منطقة مثلث الديبة ببحيرة المنزلة بكمية 1.6 مليون م3،ومن المتوقع أن يرتفع الإيراد الحالى للمزرعة من 2 مليون جنيه ليصل بعد التطوير 20 مليون جنيه.

تحصيل المستحقات

كما أضافت المحافظ إلى أنه فى اتجاه تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة خلال عام 2019 وبمساعدة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تم تحصيل مستحقات الدولة لبعض الأماكن التى لم توفى بالتزاماتها المالية وسحب بعض الأراضى وإجراء مزادات عليها بإجمالى 70 مليون جنيه.

وعبر الفيديو كونفرانس أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لإفتتاح فندق اللسان برأس البر ومشروع الإسكان المتوسط دار مصر.