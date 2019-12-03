أخبار مصر | أشرف صبحي يهنئ "ذوي الإعاقة" بيومهم العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يهنئ "ذوي الإعاقة" بيومهم العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزوير الشباب والرياضة، الأشخاص ذوي الاعاقة بمناسبة اليوم العالمي للاعاقة والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام وفقا لما أقرته الأمم المتحدة.

وقال وزير الشباب والرياضة في بيان له "أتقدم لكل ابطالنا من ذوي الهمم بالتهنئة القلبية والتمنيات بالمزيد من النجاحات والبطولات.. دمتم لمصر رافعين راياتها في كل المجالات".

ويحتفل العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي خُصص من قِبَل الأمم المتحدة عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة، إذ يُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية، لزيادة الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

