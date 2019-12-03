أخبار مصر | اجتماع بالتعليم لبحث استعدادات امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع بالتعليم لبحث استعدادات امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام اجتمع مع مديري المديريات التعليمية اليوم الثلاثاء استعدادا لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها فى يناير المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن رئيس قطاع التعليم العام طلب تقارير وإحصائيات من الإدارات التعليمية حول أعداد طلاب الثانوية العامة والمشكلات التى تواجه المدارس بشأن النظام الجديد للعمل على حلها قبل الامتحانات، وأكدت المصادر أنه سيكون هناك اجتماع مع مديرى المديريات مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قبل الامتحانات مباشرة.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.

كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.