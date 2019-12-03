أخبار مصر | خبر سار.. زيادة معاشات اتحاد المهن الطبية إلى 900 جنيه خلال أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار.. زيادة معاشات اتحاد المهن الطبية إلى 900 جنيه خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد خلال شهر ديسمبر الجارى، وذلك لمناقشة تقرير الخبير الإكتوارى الخاص بزيادة قيمة معاشات نقابات "الأطباء، البيطريين، الصيادلة، الأسنان".

وأوضح عبيد، أنه تسلم تقرير الخبير الإكتوارى، بصفته الأمين العام للاتحاد، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إرساله للدراسة منذ 5 أشهر تقريبا، لبحث إمكانية زيادة المعاشات من 800 إلى 1000 جنيه، مشيرا إلى أن التقرير أكد إمكانية زيادة المعاشات فى الوقت الحالى إلى 900 جنيه فقط، على أن يتم بحث زيادة الـ100 جنيه الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه طالما أكد تقرير الخبير الاكتوارى إمكانية الزيادة، فأنه سيتم اعتماد الزيادة لتطبيقها بداية يناير 2020، لافتا إلى أن التقرير أكد أن الزيادة لن تحدث أى ضرر بصندوق المعاشات.