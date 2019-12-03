أخبار مصر | "الشؤون الأفريقية والعربية" تناقش مصير الدولة الفلسطينية في أعقاب الاحتلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشؤون الأفريقية والعربية" تناقش مصير الدولة الفلسطينية في أعقاب الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، من خلال رابطة محرري الشؤون الأفريقية والعربية، ندوة لمناقشة مصير الدولة الفلسطينية في أعقاب القرار الأمريكي بشرعنة الاستيطان، والدور العربي فى دعم الدولة الفلسطينية، وذلك بمشاركة السفير الفلسطيني دياب اللوح، والدكتور سعيد علي مساعد أمين الجامعة العربية، ويدير الندوة الكاتب الصحفي أشرف بدر رئيس الرابطة، وذلك في السادسة من مساء الخميس 5 ديسمبر ٢٠١٩، بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

وأكد الدكتور أحمد فارس سليمان أمين عام رابطة محرري الشؤون الأفريقية والعربية، أن الرابطة حرصت على بدء فعاليتها بالقضية العربية الفلسطينية، نظرًا أنها قضية تهم كل حر مناصر للحقوق في شتى أنحاء العالم.

وأوضح أن الندوة تهدف لإيصال رسالة بأن الدعم العربي والأفريقي لن يتوقف فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية على حدود ٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.