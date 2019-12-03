أخبار مصر | لليوم الثالث على التوالي.. انتظام صرف معاشات شهر ديسمبر

وكانت وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد عن 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من يوم الأحد الماضي لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلي.

كما أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي بقيمة 6.107 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم 5 ديسمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 10 ديسمبر لما يزيد عن 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.