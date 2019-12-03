أخبار مصر | "القومية لتنمية الأسرة" تكرم اسم الشاعر صلاح جاهين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومية لتنمية الأسرة" تكرم اسم الشاعر صلاح جاهين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي اسم الشاعر الكبير الفنان صلاح جاهين، حيث تسلم درع التكريم بهاء صلاح جاهين نجل الشاعر الكبير.

جاء ذلك خلال إحتفالية باليوم العالمى لذوى الاعاقة الذى يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، حيث نظمت وزارة التضامن الإجتماعى من خلال المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع فعاليات إحتفالية كبرى، وذلك بمقر مجمع الإعاقة الشامل بعين شمس.

حضر الإحتفال النائب يسرى الأسيوطى، وعدد واسع من الجمعيات العاملة والخبراء فى مجال الاعاقة الذهنية.

تضمن الإحتفال الذى نظم بمشاركة 90 ابنا وإبنة من أبناء مؤسسات التثقيف الفكرى التابعة للمؤسسة تقديم اوبريت الليلة الكبيرة وورشة بورتريه بمشاركة اطفال المؤسسة الموهبين فنيا تحت عنوان الزمن الجميل وفقرات فنية متنوعة وعرض عرائس الليلة الكبيرة للفنان جمال الموجى.

جدير بالذكر أن المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع تقدم مظلة الرعاية والخدمات المتكاملة لعدد 1149 ابنا من متحدي الإعاقة الذهنية في 8 مؤسسات للرعاية حيث تعمل المؤسسة من خلالها على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع وهى مؤسسة التثقيف الفكرى بالمرج ومؤسسة الرعاية الذاتية أيضًا بالمرج ومؤسسة الأحداث بالجيزة ومجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وحدائق القبة ومؤسسة التثقيف الفكرى بالجيزة ومؤسسة ضعيفات العقول بمصر القديمة.