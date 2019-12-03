أخبار مصر | التضامن تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، تحية إعزاز وتقدير لذوى الإعاقة احتفالا باليوم العالمى لذوى الإعاقة الذى يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام.

حيث أكدت والى أن قضية الإعاقة شهدت خلال الفترة الأخيرة اهتماما شديدا من القيادة السياسية والدولة المصرية لتكثيف الجهود الخاصة بها وانطلقت الرؤية لقضية الإعاقة من الرعاية إلى التمكين وتحقيق تكافؤ الفرص ومن العجز إلى القدرة باختلاف.

واحتفالا باليوم العالمى لذوى الإعاقة، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع فعاليات احتفالية كبرى، وذلك بمقر مجمع الإعاقة الشامل بعين شمس.

حضر الاحتفال النائب يسرى الأسيوطي، وعدد واسع من الجمعيات العاملة والخبراء فى مجال الإعاقة الذهنية.

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وفى كلمته أمام الاحتفالية أكد اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن الاحتفال اليوم يتم لإلقاء الضوء على قضية الإعاقة ودعم ذوى الإعاقة للحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها والعمل على تحقيق مشاركة فعالة لهم داخل المجتمع كذلك لتوعية الأسر بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة لهم.

وأضاف حمودة أنه من خلال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بوزارة التضامن الاجتماعي، يتم تقديم الخدمات للأبناء المعاقين ذهنيا، حيث تقوم المؤسسة برعاية 1149 ابنا وابنة تقدم لهم كافة الرعاية الصحية والثقافية والأنشطة الرياضية والتعليمية وغيرها، حيث يتم تقديم الخدمات لحالات التوحد والشلل الدماغى والحضانة الدامجة وجميع المراكز تم تزويدها بأحدث الوسائل والاجهزة معلنا أنه قريبا سيتم افتتاح مركز قياس السمعى والبصرى والذهنى لتقديم خدمة أكثر تميز.

تضمن الاحتفال الذى نظم بمشاركة 90 ابنا وابنة من أبناء مؤسسات التثقيف الفكرى التابعة للمؤسسة تقديم اوبريت الليلة الكبيرة وورشة بورتريه بمشاركة اطفال المؤسسة الموهوبين فنيا تحت عنوان الزمن الجميل وفقرات فنية متنوعة وعرض عرائس الليلة الكبيرة للفنان جمال الموجى وقد شهد الاحتفال تكريم اسمه الشاعر الكبير الفنان صلاح جاهين، حيث تسلم درع التكريم بهاء صلاح جاهين نجل الشاعر الكبير.

جديرا بالذكر فان المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تقدم مظلة الرعاية والخدمات المتكاملة لعدد 1149 ابنا من متحدي الإعاقة الذهنية في 8 مؤسسات للرعاية حيث تعمل المؤسسة من خلالها على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع وهى مؤسسة التثقيف الفكرى بالمرج ومؤسسة الرعاية الذاتية أيضًا بالمرج ومؤسسة الأحداث بالجيزة ومجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وحدائق القبة ومؤسسة التثقيف الفكرى بالجيزة ومؤسسة ضعيفات العقول بمصر القديمة.