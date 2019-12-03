شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يستقبل حفيد محمد صدقي رائد الطيران المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، الثلاثاء، بمكتبه بمقر الوزارة المهندس طارق اسامة محمد صدقى حفيد الطيار محمد صدقي، رائد الطيران المدني المصري، وذلك على هامش استعداد وزارة الطيران المدني، للاحتفال بعيد الطيران المدني التسعين الذي يوافق يوم 26 يناير من كل عام.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران بحفيد الطيار محمد صدقى صاحب التاريخ المضيء والمشرف للطيران المصري.

وأكد وزير الطيران على أنه يجب احياء التراث التاريخى للطيران المصرى من خلال تكريم الرموز اللامعة والرواد الأوائل التي أضافت للطيران المصرى العديد من الإنجازات ... وأن احتفالات الوزارة هذا العام بالعيد التسعين للطيران سوف تشهد تكريماً لإسم الطيار محمد صدقى .

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وأضاف أن حلم الطيران المصرى بدأ بمحاولات عدة أهمها المغامرة التي قام بها الطيار محمد صدقى من ألمانيا عندما قرر دراسة الطيران المدنى هناك على نفقته الخاصة وحصل على جميع الشهادات واشترى من ماله الخاص طائرة صغيرة ألمانية الصنع بمحرك واحد ذات مقعدين ونجح في القيام برحلة جوية مثيرة من برلين إلى القاهرة، وأنه يجب أن نستلهم ونستمد من هذه التجربة الإستثنائية والفريدة روح العزيمة والإصرار وأنه بالإرادة والعمل نستطيع أن نقهر التحديات وأنه ليس هناك مستحيل أمام تحقيق أحلامنا الطموحة الهادفة في الارتقاء بصناعة النقل الجوى المصرى والوصول بها إلى العالمية .

ومن جانبه أعرب المهندس طارق محمد صدقى عن سعادته بهذا اللقاء الكريم وحفاوة الاستقبال من جانب وزير الطيران المدنى مؤكداً على أن الوزارة لاتنسى روادها الأوائل في مجال الطيران المدنى وتخليد ذكراهم دائما تقديرا لجهودهم التاريخية التي بذلوها في خدمة الطيران المدنى المصرى .

وفى ختام اللقاء قام وزير الطيران بإهداء المهندس طارق صدقى درع الوزارة تقديرًا لجهوده التاريخية في مجال الطيران المصرى .

جدير بالذكر ان السيد طارق محمد صدقى وصل أمس القاهرة برفقة زوجته قادماً من ألمانيا على طائرة مصر للطيران وقام فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولى باستقبالهما بالورود والترحيب وتنظيم جولة سياحية لهما لزيارة معالم القاهرة التاريخية .