شكرا لقرائتكم خبر عن حسن غانم رئيسًا مؤقتًا لبنك التعمير والإسكان خلفا لفتحي السباعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصرى اليوم» أنه تم تعيين حسن غانم، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، العضو المنتدب، رئيسًا مؤقتًا لبنك خلفًا لـفتحى السباعى، رئيس مجلس الإدارة المستقيل «أمس»، وذلك لحين انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة، مارس المقبل.

وكان مجلس الوزراء وافق في سبتمبر 2017 على تعيين حسن غانم في منصب العضو المنتدب ونائب رئيس بنك التعمير والإسكان، بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزي طارق عامر.

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وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن فرص الإبقاء على غانم في رئاسة مجلس ادارة التعمير والإسكان قوية، لاسيما أنه يدير البنك بشكل عملى منذ فترة.

كان بنك التعمير والإسكان أعلن مساء أمس استقالة فتحى السباعى، رئيس مجلس الإدارة، لظروف خاصة، إذ قدّم استقالته إلى المجلس، الذي قبلها بدوره، حسب بيان رسمى.

ووجّه مجلس إدارة البنك، خلال البيان، الشكر لـ«السباعى»، على مجهوداته التي قدّمها في دعم «التعمير والإسكان» طوال 16 عامًا، منذ 2003، من حيث اتساع شبكة فروعه على مستوى مصر، وارتفاع أرباحه على مستوى القطاع المصرفى، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة رأس مال البنك عدة مرّات، وإنشاء وتطوير عدة شركات شقيقة وتابعة له، والمساعدة في تطوير ودعم نشاط التمويل العقاري، حتى حصل على جائزة المركز الأول للتمويل العقارى على مستوى الشرق الأوسط أكثر من 3 مرّات.

وبذل «السباعى» جهدًا كبيرًا- حسب البيان- من أجل مواكبة الاحتياجات والطموحات التي انتظرها مساهمو البنك والعاملون به، فيما أعرب المجلس عن امتنانه لرئيسه السابق، بالتوفيق في جميع خطواته المقبلة وحياته العملية.