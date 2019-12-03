شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة تتخذ قرارًا بشأن الصفحات المنتشرة باسمها على «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر سمير النجار، أمين جامعة القناة، قرارًا رسميًا بمنع إنشاء أي صفحات «غير رسمية» باسم الجامعة أو كلياتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول بالجامعة، إن الهدف من القرار، القضاء على الصفحات العشوائية التي تصدر على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الجامعة، دون أي صفة رسمية.