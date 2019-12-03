شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مدير مدرسة لاتهامه بإصابة تلميذ بكسر في قدمه ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر أيمن الكاشف، مدير إدارة ناصر التعليمية، نقل مدير مدرسة ابتدائية من عمله إلى ديوان عام الإدارة، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة المنسوبة إليه بالتعدي على تلميذ بالصف الثاني الابتدائي أثناء اليوم الدراسي بمدرسة صلاح سالم المشتركة، ما أدى إلى إصابته بكدمة وكسر بالقدم اليسرى.

وتلقى العميد يحيى محفوظ، مأمور مركز شرطة ناصر، بلاغا من «ياسر سيد جمعة سعيد» 33 عاما، حاصل على دبلوم، مقيم بحي المنشية بندر ناصر، يفيد بتضرره من «م. م .ع» مدير مدرسة صلاح سالم الابتدائية المشتركة بمدينة ناصر، لتعديه بالضرب على ابنه «محمد» 8 سنوات طالب بالصف الثاني الابتدائي بذات المدرسة، أثناء تواجده بالأمس بالمدرسة، ما أدى إلى إصابته بكدمة وكسر بالقدم اليسرى، وتم حجزه بمستشفى التأمين الصحي للعلاج.

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وتحرر المحضر رقم 6994 إداري مركز شرطة ناصر، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.

وأمر مدير إدارة ناصر التعليمية بإجراء تحقيق إداري في الواقعة بمعرفة الشؤون القانونية بالإدارة، مع نقل مدير المدرسة إلى ديوان عام الإدارة لحين انتهاء التحقيق.

وقالت مصادر داخل إدارة ناصر التعليمية إن مدير الإدارة أمر بإجراء تحقيق موسع والاستماع إلى التلاميذ والمدرسين من شهود الواقعة لضمان حفظ حقوق التلميذ.