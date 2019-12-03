شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يأمر بالتحقيق في تصادم مركب صيد بأنابيب بترول في مياه الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام مركب صيد بموقع بترولي بمنطقة جمشة، شمال الغردقة. ولقي شخص مصرعه وأصيب ٥ آخرون، إثر الحادث، فيما نجا ١٢ شخصًا. وقرّر «حنفي» مراجعة جميع تصاريح مراكب الصيد التي تعمل في مياه البحر الأحمر.

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