شكرا لقرائتكم خبر عن «ميت حلفا» تشيع چثمان شعبان عبدالرحيم.. والأهالي: كان بيحيي أفراحنا مجانًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع المئات من اهالي قرية ميت حلفا مركز قليوب جثمان الفنان الراحل والمطرب شعبان عبدالرحيم «شعبولا»، وسط حالة من الحزن، عقب الصلاة على الجثمان في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، حيث اصطف الأهالي لتوديع الراحل من الصغير للكبيرمطالبين أسرته أن تظل على العهد مع أهالي القرية وان تظل معهم ولا تتركهم بعد رحيل الفقيد.

جنازة شعبان عبد الرحيم بميت حلفا

وشارك في الجنازة أهالي القرية وابناء الفقيد حيث علت اصوات النساء بالنحسب والصراخ مردّدين «لاإله إلا الله».

حضر الجنازة من الفنانين المقربين للفقيد الحاج عبدالباسط حمودة وطارق الشيخ ومحمد أحمد عدوية وأبناء الفقيد الذين دخلوا في حالة بكاء وانهيار شديدة شاتركهم فيها أعمامهم وأقاربهم.

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جنازة شعبان عبد الرحيم بميت حلفا

وأعلن سمير شعبان نجل الراحل تقبل العزاء في المرحوم غدًا في المريوطية بالجيزة محل سكن الفقيد.

وجرت مراسم دفن الجثمان في مقابر العائلة بالقرية والمدفون فيها زوجته منذ عامين ووالدته التي توفّيت منذ 6 سنوات.

جنازة شعبان عبد الرحيم بميت حلفا

وأكد الأهالي أن علاقة شعبان عبدالرحيم بأهله لم تنقطع طوال فترة إقامته بالقاهرة، مشيرين إلى أنه كان طيب القلب ومجاملا لكل أهالي القرية ويحيي أي فرح يتم دعوته إليه من الأهالي مجانًا، كان آخرها من شهر تقريبًا لأحد أهالي القرية ويدعى سيد شويخ.

جنازة شعبان عبد الرحيم بميت حلفا

وكان الفنان شعبان عبدالرحيم قد توفي داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة الأيام الماضية، وكان أول الواصلين لاستلام الجثمان هم عدوية وعصام شعبان عبدالرحيم حيث جرت الصلاة عليه بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة ودفنه بمقابر الأسرة بميت حلفا بقليوب.