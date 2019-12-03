شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: مصر حريصة على إحلال السلام الدائم في جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكّد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حرص الدولة المصرية على إحلال السلام الدائم والشامل في جنوب السودان وتنفيذ اتفاق السلام، لافتًا إلى اهتمام مصر بدعم جنوب السودان بكافة الطرق والوسائل التي تكفل التنمية للأشقاء.

وأعرب عبدالعال، خلال زيارته لدولة جنوب السودان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى ولقائه بالرئيس سيلفا كير ميارديت، الثلاثاء، في جوبا، عن ترحيبه بمشاركة الرئيس سلفا كير في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

ونقل الدكتور على عبدالعال تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، والتأكيد على دعم مصر العميق والكامل لجنوب السودان قيادة وحكومة وشعباً.

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وشدّد رئيس مجلس النواب على أن مصر تولي أهمية قصوى لدعم اتفاق السلام سياسياً ودبلوماسياً ولوجستياً، وعلى مساندة مصر، بما يكفل تحقيق التنمية للأشقاء في جنوب السودان.

وأكد اهتمام وحرص مجلس النواب على الارتقاء بالعلاقات البرلمانية الثنائية عبر نقل الخبرات البرلمانية المصرية للأشقاء في جنوب السودان.

من جانبه، قال رئيس جنوب السودان «إن مصر هي الشقيقة الكبرى لجنوب السودان، ولطالما قدمت لنا يد العون والمساعدة، ولا ننسى وقوف الدولة المصرية بجوار أبنائنا الطلبة ممن يدرسون في الجامعات المصرية»، معربًا عن سعادته بزيارة الوفد البرلماني المصري لجنوب السودان، وحثهم على نقل تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد سيلفا كير، أن زيارة الوفد البرلماني رفيع المستوى تمثل رسالة دعم إيجابية لدولة جنوب السودان، وأشاد بمهارات المصريين وقدراتهم، متوقعاً زيارة عدد الشركات المصرية العاملة في جنوب السودان بعد استقرار الأوضاع.