شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يستقبل السفير السويسري بالقاهرة لبحث عقد شراكة مع الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، السفير السويسري بالقاهرة، بول جارنييه، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير في بداية اللقاء على قوة العلاقات المصرية السويسرية في جميع المجالات، مشيداً بالمكانة التي تتمتع بها سويسرا كمقصد للتعليم العالي، وما تتمتع به الجامعات السويسرية من سمعة دولية كبيرة، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون العلمي والتكنولوجي وتبادل الخبرات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

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وتحدث الوزير عن استراتيجية التعليم العالي المصرية والاهتمام الذي توليه الدولة لملف التعليم العالي، وذلك من خلال التوسع في انشاء العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، لاسيما إنشاء جامعات العلمين والجلالة والمنصورة الجديدة، كما لفت الوزير إلى التنوع في التخصصات بتلك الجامعات والتي تواكب التطور التكنولوجي العالمي وتلبية احتياجات سوق العمل.

ورحّب الوزير بوجود شراكة سويسرية مع الجامعات المصرية، متطلعاً لمزيد من التعاون بين البلدين.

كما تطرق عبدالغفار إلى الاهتمام بالتعليم الفني وإنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، التي تعد نافذة للطلاب المصريين لاستكمال دراساتهم العليا وإكتساب المزيد من المهارات في تخصصات العلوم التطبيقية المختلفة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة السويسرية في هذا المجال.