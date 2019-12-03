شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى ينعى شعبان عبدالرحيم: كان مصريًا طيبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، عبر موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك قائلا في تغريدة له: «رحم الله شعبان عبدالرحيم، كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع، كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة، كان مؤديا من نوع خاص.. بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة.. خليط حفر لشعبان مكانا في قلوب المصريين، رحمه الله».

واشتهر المطرب الراحل بأغنية لاقت صدى واسعًا بين جموع الشعب المصري «بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل» في عام 2000، والتي ترددت على مسامع المصريين فترة طويلة وصنعت علاقة ممتدة لسنوات بين موسى وشعبان.