شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة البيطريين: اتجاه لزيادة معاشات اتحاد المهن الطبية لـ900 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد خلال شهر ديسمبر الجارى، وذلك لمناقشة تقرير الخبير الإكتوارى الخاص بزيادة قيمة معاشات نقابات "الأطباء، البيطريين، الصيادلة، الأسنان".

وأوضح عبيد، فى بيان، أنه تسلم تقرير الخبير الاكتوارى، بصفته الأمين العام للاتحاد، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إرساله للدراسة منذ 5 أشهر تقريبا، لبحث إمكانية زيادة المعاشات من 800 إلى 1000 جنيه، مشيرا إلى أن التقرير أكد إمكانية زيادة المعاشات فى الوقت الحالى إلى 900 جنيه فقط، على أن يتم بحث زيادة الـ100 جنيه الأخرى خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وأشار إلى أنه طالما أكد تقرير الخبير الاكتوارى إمكانية الزيادة، فأنه سيتم اعتماد الزيادة لتطبيقها بداية يناير 2020، لافتا إلى أن التقرير أكد أن الزيادة لن تحدث أى ضرر بصندوق المعاشات.