شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة البيطريين: اتجاه لزيادة معاشات اتحاد المهن الطبية لـ900 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عبيد، فى بيان، أنه تسلم تقرير الخبير الاكتوارى، بصفته الأمين العام للاتحاد، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إرساله للدراسة منذ 5 أشهر تقريبا، لبحث إمكانية زيادة المعاشات من 800 إلى 1000 جنيه، مشيرا إلى أن التقرير أكد إمكانية زيادة المعاشات فى الوقت الحالى إلى 900 جنيه فقط، على أن يتم بحث زيادة الـ100 جنيه الأخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه طالما أكد تقرير الخبير الاكتوارى إمكانية الزيادة، فأنه سيتم اعتماد الزيادة لتطبيقها بداية يناير 2020، لافتا إلى أن التقرير أكد أن الزيادة لن تحدث أى ضرر بصندوق المعاشات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين نقابة البيطريين: اتجاه لزيادة معاشات اتحاد المهن الطبية لـ900 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.