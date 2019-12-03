شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز عقد نية الحج عن نفسى ولوالدى المتوفى ؟..دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين حيث أجاب الفيديو عن سؤال نصه:"هل يجوز عقد نية الحج عن نفسى ولوالدى المتوفى؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "لا يجوز الجمع بين نيتى الحج عن النفس وعن الغير، ولكن يجوز مثلا نحج عن نفسنا ونوهب مثل ثواب هذه الحجة إلى الوالد الكريم".

Advertisements

وتابع وسام:"أنت تقول لبيك اللهم بحجة عن نفسى وبعد إتمام المناسك تدعو الله وتقول يا رب هب مثل ثواب هذه الحجة إلى أبى، فبركة هذا الدعاء ولأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك فى هذا المقام بعد أن غفر ذنبك وخرجت من ذنوبك بعد هذا الحج كيوم ولدتك أمك فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك هذا الدعاء ويجعل لوالدك مثل الثواب الذى حصلت عليه تمامًا بفضله وكرمه، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول أو ولد صالح يدعو له فانت الولد الصالح البار".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء: "ورد فى الأثر أن هذا الثواب يصل إلى الميت فى صورة هدية ويقال له هذه هدية فلان فرح والدك بك أنك تذكره وأنك قد عملت هذا العمل الصالح ثم وهبت له هذا الثواب الجزيل".