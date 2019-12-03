شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كنائس مصر يجتمع بـ"الأسقفية" ويعتمد خطة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أعضاء لجنة الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لمجلس كنائس مصر خلال اجتماعهم لأجل وضع الخطة الأولية للعام الجديد 2020

حضر الاجتماع كل من "الأب بولس جرس" الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والأب بيشوى رسمى من الكنيسة الكاثوليكية "رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، كما حضر أيضًا الأنبا ميخائيل أسقف عام منطقة حدائق القبة، والقس بيشوى حلمى من الكنيسة الأرثوذكسية، الأب نيكولا فانوس من كنيسة الروم الأرثوذكس، وأيضًا القس يشوع بخيت والقس حمدى صدقى من الكنيسة الأسقفية.

أكد المطران منير حنا على ضرورة الوقوف على أرضية مشتركة فى الخدمة بين كل الطوائف الأعضاء في مجلس كنائس مصر مثل قضايا المرأة وتفعيل دور لجنة الحوار اللاهوتى لإظهار مدى فاعلية المجلس وسد الفجوة بين الكنائس المختلفة.

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وناقشت اللجنة اليوم فى الاجتماع عدد من المستجدات المتعلقة بنشاط المجلس خلال السنة الماضية، عن طريق طرح أنشطة اللجان المختلفة كلجنة المرأة حيث تم استعراض أنشطة اللجنة فى الفترة السابقة، وطرح توصيات دور الأسرة فى معالجة ومواجهة التفكك الأسرى.

وقدم المجلس تقريرا عن عمل لجنة الكهنة والرعاة وما تم من أنشطة منها فى مؤتمر كيف نقدم الإيمان المسيحى بشكل عصرى والذي عقد ضمن أنشطة اللجنة كما تم مناقشة تنسيق أسبوع الصلاة العالمى وتوسيع نطاقه خارج القاهرة فى السنة الجديدة ليشمل أسيوط، المنيا، الإسكندرية.

ختم الاجتماع بتقديم مقترح بقيام مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية ولجنة الرعاية لزيارة مكتبة دير الأنبا بشوى والتي تم افتتاحها حديثا بداخل الدير.