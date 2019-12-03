أوقاف أسيوط: توزيع 260 كيلو لحوم بعرب الكلابات بالتنسيق مع المحافظة

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وأوضح الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إنه تم توزيع 260 كيلوجرام على الأسر الفقيرة والمستحقة بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح بمشاركة خالد عبدالناصر منسق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأحمد عاطف منسق مساعد المبادرة، والشيخ عبدالمجيد علي مفتش إدارة أوقاف الفتح وذلك تنفيذًا لبرنامج سد الفجوات التنموية بالقرى ودعم الأسر الأكثر احتياجاً في تلبية متطلباتها اليومية ورفع المعاناه عن كاهلهم وادخال الفرحة والبهجة على المواطنين.
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