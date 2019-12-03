شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف أسيوط: توزيع 260 كيلو لحوم بعرب الكلابات بالتنسيق مع المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية أوقاف أسيوط، توزيع أكثر من ربع طن لحوم على المواطنين بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح مقدمة من مديرية الأوقاف ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لكل مواطن والنهوض وتقديم الخدمات للقرى الأكثر احتياجاً وفقاً لرؤية مصر 2030 مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى تقديم خدمات مختلفة ومتنوعة للمواطنين خاصة فى القرى البعيدة.

وأوضح الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إنه تم توزيع 260 كيلوجرام على الأسر الفقيرة والمستحقة بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح بمشاركة خالد عبدالناصر منسق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأحمد عاطف منسق مساعد المبادرة، والشيخ عبدالمجيد علي مفتش إدارة أوقاف الفتح وذلك تنفيذًا لبرنامج سد الفجوات التنموية بالقرى ودعم الأسر الأكثر احتياجاً في تلبية متطلباتها اليومية ورفع المعاناه عن كاهلهم وادخال الفرحة والبهجة على المواطنين.