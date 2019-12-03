شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر منذ قليل سيولة مرورية فى الاتجاه للقادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين.

بينما تظهر بعض الكثافات منتصف الكوبرى، لكنها تنخفض مرة أخرى على الكوبرى أعلى رمسيس، وحتى نهاية الكوبرى فى الدقى والمهندسين.

فيما ظهر زحام شديد وتكدس للسيارات فى الاتجاه المقابل من الكوبرى للقادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر من بداية الكوبرى فى الدقى والمهندسين وتستمر بطوله، وتزداد أعلى التحرير ورمسيس، فيما تقل هذه الكثافات من بعد "نازلة غمرة".

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