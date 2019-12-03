شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم بقرية ميت حلفا ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع المئات من أهالى قرية ميت حلفا مركز قليوب جثمان الفنان الراحل والمطرب شعبان عبد الرحيم "شعبولا" وسط حالة من الحزن، حيث إصطف الأهالى لتوديع الراحل، مطالبين أسرته أن تظل على العهد مع أهالى القرية وان تظل معهم ولا تتركهم بعد رحيل الفقيد. شارك فى الجنازة أهالى القرية وأبناء الفقيد، مرددين هتافات: "لاإله إلا الله"، خلال تشييع جثمانه. حضر الجنازة من الفنانين المقربين للفقيد أبرزهم عبد الباسط حمودة وطارق الشيخ ومحمد أحمد عدوية، ودخل أبناء الفقيد فى نوبة بكاء وانهيار شديدة . وأعلن سمير شعبان نجل الراحل تقبل العزاء فى المرحوم غدا فى المريوطية بالجيزة محل سكن الفقيد . وجرت مراسم دفن الجثمان فى مقابر العائلة بالقرية والمدفون فيها زوجته منذ عامين ووالدته التى توفيت منذ 6 سنوات. Advertisements وكان الفنان شعبان عبد الرحيم قد توفي داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة الأيام الماضية وكان أول الواصلين لاستلام الجثمان هم عدوية وعصام شعبان عبد الرحيم، حيث جرت الصلاة عليه بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ودفنه بمقابر الأسرة بميت حلفا بقليوب.







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