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السفير الأمريكى يزور قوات المتعددة الجنسيات فى سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار السفير الأمريكى جوناثان كوهين، المراقبين والقوى متعددة الجنسيات فى سيناء.

وقالت السفارة الأمريكية فى القاهرة: "الزيارة الأولى للسفير الأمريكى جوناثان كوهين للقوة والمراقبين متعددي الجنسيات فى سيناء. حضر الحفل الذى سلم فيه القائد السابق ، إم جي سيمون ستيوارت، من أستراليا، القيادة إلى القائد الجديد، الميجور جنرال إيفان ويليامز، من نيوزيلندا".


حساب السفارة الأمريكية فى القاهرة

وأضافت: "نفخر بأن نكون أكبر مساهم في هذه الهيئة، والتي ساعدت على مدار 40 عامًا في الإشراف على السلام بين مصر وإسرائيل".

وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد استقبل، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي الجديد فى القاهرة جوناثان كوهين بمقر وزارة الخارجية، وكان الرئيس عبد الفتاح تسلم أمس الاثنين أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد بينهم السفير الأمريكى الجديد.

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