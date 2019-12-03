شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تسليم أوراق الدمج لطلاب الثانوية العامة 19 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تيسيرا على أولياء امور طلاب الدمج بالصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2019/2020، يتم تقديم الأوراق الخاصة بالدمج التعليمي إلى المديريات التابعين لها.

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وأعلنت الوزارة أن الأوراق المطلوبة: صورة طبق الأصل من قرار الدمج الصادر حتى الصف الثانوي ممهور بختم الشعار، وبيان قيد بصورة شخصية للطالب ممهور بختم النسر، تقرير اللجان الطبية المتخصصة حديث عام 2019 من المديرية التابع لها، وإفادة من المدرسة بأن الطالب معفي من اللغة الثانية أم لا ممهور بختم النسر، وصورة الرقم القومي لولي الأمر، صورة الرقم القومي للطالب، وطلب موقع من ولي الأمر بتقديم اوراق الدمج معتمد من المديرية.

ووفقا لتعليمات الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، يقوم مديري التربية الخاصة بتشكيل لجنة داخل المديرية مهتمتها الإعلان فورًا في مكان ظاهر عن استلام الأوراق بالمديريات دون حضور الطالب حيث أنه مدمج بالفعل، ولا يقبل أي حالات جديدة بالمديريات نهائيا.

ويقوم مدير التربية الخاصة بتسليم الأوراق إلى اللجنة المركزية بالوزارة في المواعيد التالية: محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من 19: 23 يناير، ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا واسبوط والوادي الجديد من 26: 30 يناير، ومحافظات الغربية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية من 9: 13 فبراير، ومحافظات جنوب وشمال سيناء والاسماعيلية والسويس وبورسعيد من 16: 20 فبراير، ومحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر من 23: 27 فبراير.