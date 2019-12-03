شكرا لقرائتكم خبر عن «طلعت» يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين «القومية للبريد» وشركتي «تيمنوس» و«تمويلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «تيمنوس» العالمية لتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية المتكاملة على الخدمات المالية والبريدية والحكومية.

وقال عصام الصغير إن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام البريد المصري بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على جميع الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل وتأمين المعاملات بهدف الوصول إلى أفضل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات المالية والبريدية والحكومية من خلال قنوات الدفع المبتكرة Omni-channels كأحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي.

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وأكد أن هذا البروتوكول يهدف إلى استبدال وتوحيد منظومة الخدمات المالية والبريدية والحكومية من خلال منصة مالية واحدة وقابلة للتحديث لتتواكب مع متطلبات خطة التحول الرقمي بالبريد المصري من خلال ابتكار وإطلاق منتجات وخدمات رقمية حديثة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاندماج والتكامل المالي بين الهيئة ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

كما وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة «تمويلي» بهدف تسهيل تقديم طلبات المواطنين راغبي الحصول على القروض الصغيرة والمتناهية الصغر عبر مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

وقع البروتوكول عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس عمرو كمال أبوالعزم، رئيس مجلس إدارة شركة «تمويلي».

يتيح البرتوكول للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض صغيرة ومتناهية الصغر من الجهات المانحة التقدم للبريد المصري لصرف القروض وسداد الأقساط، من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، إذ تمكن خدمة «تمويلي» العملاء من التعرف على موقف الطلب المقدم للحصول على القرض من خلال رسالة نصية قصيرة تصل للعملاء على الهاتف المحمول موضح بها الموقف الحالي للطلب.