شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن قبول 3557 طالبًا بجامعة الطفل 2019/2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسماء الطلاب المسجلين ببرنامج جامعة الطفل للدورة الخامسة 2019/2020 والتي تم الإعلان عنها في يوليو الماضي، وبلغ إجمالي الأطفال المقبولين 3557 تتراوح أعمارهم ما بين 9 و10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي، بعد انضمام 6 جامعات ومراكز بحثية، هم جامعة مطروح، وجامعة الأقصر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، ومركز البحوث الفلكية، وجامعة بدر، وجميع أسماء الطلاب المقبولين معلنة على الموقع الرسمي وصفحة التواصل الاجتماعي لجامعة الطفل.

وأوضح «صقر» أن الدورة الخامسة لبرنامج جامعة الطفل هو استكمال لما حققة من نجاح، وهو البرنامج الذي ترعاه وتموله أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بحوالي 15 مليون جنية مصري؛ وبلغ إجمالي عدد الطلاب المستفيدين الملتحقين بالبرنامج 16.000 طالب حتى الآن من جميع أنحاء الجمهورية، في إطار دور الأكاديمية في نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم واكتشاف ودعم الموهوبين ورعايتهم علميًا في مراحل مبكرة (ماقبل التعليم الجامعي).

من جانبها، صرحت الدكتورة جينا الفقي، منسق برنامج جامعة الطفل، بأن جميع المناهج والأنشطة العلمية الخاصة بجامعة الطفل مراجعة من جانب خبراء المناهج الدراسية لضمان إتساقها مع المناهج الدراسية لضمان الجودة العلمية، وأوضحت أنه تم وضع معايير التسجيل هذا العام أن يتم إغلاق باب التقدم تلقائي عند اكتمال العدد المطلوب على الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية.