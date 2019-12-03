شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يرأس وفد مصر في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ 14 لـ«العمل الدولية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يرأس وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الثلاثاء، وفد مصر الثلاثي «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ 14 لمنظمة العمل الدولية، في أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، ضمن 54 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والحكومية والأهلية، لمناقشة تقرير المدير العام للمنظمة، غاي رايدر، المعنون بـ«المضي قدمًا بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا».

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه من المقرر أن يلقي وزير القوي العاملة كلمة جلال الاجتماعات التي تستمر 4 أيام، يتناول فيها تعليقًا على تقرير المدير العام، كما يستعرض ما حققته مصر من تقدم ونهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، فضلًا عما تحقق من نتائج اقتصادية بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.

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وكشف المتحدث الرسمي، عن أنه من المقرر أن تعقد في نهاية فترة ظهر اليوم لجنة مناقشة رئاسية، ويشرفها رؤساء الدول والحكومات المدعوين من الإقليم للمشاركة في نقاش حول موضوع «مستقبل العمل الذي نصبو إليه من أجل أفريقيا» وهو الموضوع الرئيسي لتقرير المدير العام للمنظمة.

وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماعات، مراجعة التقدم الذي حققته البلدان الأفريقية خلال السنوات الأربعة الماضية، فيما يتعلق بتنفيذ أجندة العمل اللائق على ضوء أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، وستتم هذه المراجعة استناداً لإعلان أديس أبابا لعام ٢٠١٥ والتقرير الأخير لمدير عام منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أنه نظرًا للمستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه معدلات البطالة ونقص فرص العمل خاصة أمام الشباب الأفريقي، وتفاقم انعدام المساواة في الحصول على الضمان الاجتماعي الأساسي، فإن تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية أمام المؤتمر سيكون بمثابة توصيات سياسية لا غنى عنها لتحقيق معدلات نمو تشمل الجميع، ولتحقيق تقدم اجتماعي في أفريقيا، ومن المقرر أن تخرج الاجتماعات بخطة عمل للقارة الأفريقية للسنوات العشرة القادمة.

كما سيتم عقد 4 جلسات عامة مواضيعية على شكل مناقشات في ندوات ثلاثية، وسيلي المناقشات جولات من الأسئلة والأجوبة بين أعضاء الندوات والمشاركين في الاجتماع، وستكون مواضيع الجلسات العامة: معايير العمل الدولية، والحوار الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين تحقيقا لبرنامج العمل اللائق، وأهداف التنموية المستدامة، وجعل العمل اللائق حقيقة واقعة لشباب أفريقيا، والمهارات والسبل التكنولوجية والإنتاجية لتحقيق مستقبل عمل أكثر إشراقا في إفريقيا، وتحميل الاقتصاد الريفي وغير المنظم من أجل تحقيق العمل اللائق.