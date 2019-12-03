شكرا لقرائتكم خبر عن «هندسة عين شمس» تستعد لإطلاق مركز التميز في الطاقة الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد كلية الهندسة في جامعة عين شمس لإطلاق مركز التميز في الطاقة «الأول من نوعه في مصر» بالشراكة مع معهد MIT الأمريكي المصنف رقم 1 في مجال الهندسة والتكنولوجيا على مستوى العالم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيىس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، وذلك الخميس المقبل.

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يفتتح المركز كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير الكهرباء، المهندس محمد شاكر، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وشيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات الجامعية وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ولفيف من رجال الأعمال والمسؤولين والعمداء.

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، إن الكلية نجحت في تكوين شراكة استراتيجية مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، لإنشاء مركز للتميز في مجال الطاقة للاستفادة من المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بما قدره 30 مليون دولار تقدمه (USAID) لمعهد MIT من أجل إنشاء هذا المركز بالتعاون مع كلية الهندسة مع شركائها من جامعة المنصورة وجامعة أسوان للاسهام في نمو الاقتصاد المصري.

ويعمل هذا المركز على دعم التعليم والبحث والعلمي وريادة الأعمال في مجال الطاقة بصورها المختلفة، وجاء إنشاء هذا المركز نتاج فوز جامعة عين شمس بـ3 شراكات لمراكز التميز في مجالات الطاقة والمياه والزراعة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وعدد من الجامعات الأمريكية والمصرية، وتعد جامعة عين شمس هي الجامعة المصرية الوحيدة المشاركة في المجالات الثلاث على مستوى الجامعات المصرية.