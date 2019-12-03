شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا قطاع الأعمال والمالية يفتتحان مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح وزيرا قطاع الأعمال العام والمالية مؤتمر الرؤساء التنفيذيين The 6 th CEOs THOUGHTS 2019، الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم» يومى الأحد والاثنين 8 و9 ديسمبر الجاري تحت عنوان «تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة».

وتبدأ فاعليات اليوم الأول بكلمة افتتاحية لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأخرى للدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، في حين تنطلق أعمال اليوم الثاني بكلمتين افتتاحيتين للدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر رؤساء الهيئات الحكومية ونحو 500 من الرؤساء التنفيذيين للشركات وبنوك الاستثمار والمصارف ورجال المال والأعمال.

ويتحدث في المؤتمر كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وحازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة سي آى كابيتال القابضة، ووليد زكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة PHC، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي «ثراء»، وخالد راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم القابضة، بالاضافة إلى طارق عبدالرحمن، الشريك التنفيذي لشركة كومباس كابيتال.

ومن بين المتحدثين أيضا محمد أوزالب، العضو المنتدب والمدير العام التنفيذي لبنك بلوم مصر، وحسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وأميمة فرحات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار العربي.

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وتشمل قائمة المشاركين باسل الحيني، رئيس الشركة القابضة للتأمين، والدكتور عادل منير، أمين عام الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وحامد مبروك، مدير عام مجموعة ويلس تاورز واتسون مصر، وأحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمين الممتلكات، ورضا فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، ومحمد مصطفي عبدالرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين.

كما سيتحدث في المؤتمر أشرف صبري، رئيس مجلس إدارة شركة فوري لحلول المدفوعات الإلكترونية، وأحمد راسخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جاتجد الإلكترونية، وأحمد فايد، المدير الإقليمي لشركة أفايا العالمية في مصر وليبيا، ووائل أبوالعلا، رئيس شركة كريم مصر، ووليد السعدني، رئيس شركة اطلب دوت كوم، ومحمد مسعود، مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام.

وتضم قائمة المتحدثين أحمد عطا، المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، وشريف المنوفى، الرئيس التنفيذى لشركة تى سي آي سنمار، ونبيل دويدار، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشريف عفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة سيراميكا بريما، وحسام حسانين، رئيس شركة الويلر فريد للصناعات الهندسية.

كذلك سيشارك في المؤتمر شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، وصبري سلامة، العضو المنتدب لشركة الصعيد للمقاولات، ومحمد طارق، نائب المدير التفيذي لشركة CCC لقطاع شمال أفريقيا، وهشام أبوالعطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء.

وتقوم فكرة المؤتمر على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لعرض توقعاتهم لأداء الاقتصاد والقطاعات المختلفة خلال العام الجديد، واستراتيجيات وسياسات المؤسسات الممثلين لها، وأهم التحديات والعقبات المتوقعة، وذلك في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد، وعلى رأسها خفض سعر الفائدة وتحركات الأسواق العالمية.

ويشهد المؤتمر سنويًّا، الكشف عن تقرير مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين للشركات، الذي تعده جريدة «المال»، ويرصد نظرة نحو 300 شركة لأداء الاقتصاد الكلى، وقطاعاته الرئيسية.

وتعد «المال جى تى إم»- الشقيقة لجريدة «المال» – هي الشركة الوطنية الأكثر قوة ونشاطاً في مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها مؤتمرى «بورتفوليو إيجبيت» و«التطوير العقارى».