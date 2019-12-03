شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يلتقي الباحثين المقبولين بالمدرسة الشتوية التدريبية للعلوم النووية بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الثلاثاء، الباحثين المقبولين بالمدرسة الشتوية التدريبية بالمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا لعام 2019، حيث فاز بالمنحة 26 من شباب الباحثين من 21 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثي من أصل 500 متقدم من مختلف انحاء الجمهورية، وترعى الأكاديمية هذا البرنامج ضمن اتفاقية التعاون المشترك منذ عام 2009 بالتعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا.

وأكد «عبدالغفار» أن استجابة لرغبة الدولة في خوض غمار الاتجاه النووي السلمي لانتاج الطاقة، تسعى الأكاديمية من خلال برامجها إلى بناء جيل من العلماء والباحثين القادرين على إدارة وتطوير تكنولوجيات المستقبل، وأن هذا البرنامج الذي ترعاه الأكاديمية، ساهم في حصول العديد من الطلاب الذين اجتازوا التدريب في الحصول على منح دراسية (ماجستير ودكتوراه) في مجالات متقدمة في العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية من جامعات روسيا ودول العالم الأخرى.

وأوضح «صقر» أثناء لقاءه بالمقبولين، أن أهم مؤشرات ونتائج نجاح هذا التعاون المشترك بهذه الاتفاقية تدريب وتأهيل أكثر من 298 من شباب الباحثين المصريين في مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر بما يضمن نقل هندسة المفاعلات والفيزياء النووية، بهدف بناء القدرات في هذا المجال الحيوي، وستتحمل المدرسة كافة التكاليف من تذاكر سفر وإقامة وتتيح للشباب التدريب النظري والعملي في المفاعلات النووية والمعجلات والمعامل المتقدمة ذات الصلة بمدينة دوبنا بروسيا.