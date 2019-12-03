شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع سفير كازاخستان تشغيل خط طيران بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه السيد أرمان ايساجالييف سفير دولة كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال النقل الجوي.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران بالسيد أرمان ايساجالييف، مؤكدًا على التطور الملحوظ للعلاقات المصرية الكازاخية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، مشيرًا إلى أن هناك ترابط تاريخي مشترك بين البلدين من خلال شخصيات تاريخية مؤثرة مثل السلطان بيبرس والعلامة الفارابي، وأضاف، مؤكدا على أن وزارة الطيران المدني تحرص على التواصل والتعاون المستمر مع دولة كازاخستان في مختلف أنشطة قطاع الطيران المدني.

ومن جانبه، أعرب إيساجالييف عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مضيفاً أنه يتطلع إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين وبحث آفاق جديدة من التعاون في مختلف أنشطة الطيران المدني، حيث ناقش الجانبان دراسة تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وجمهورية كازاخستان، خاصة في ظل زيادة الطلب السياحي للمقاصد التاريخية والأثرية لكل من دول كازاخستان وأوزبكستان وروسيا مما يزيد من عدد الرحلات الجوية بين البلدين.