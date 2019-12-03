شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم مهرجان اللغات الأول للطلاب والخريجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، «مهرجان اللغات الأول» للطلاب والخريجين، والذي يستمر حتى 5 ديسمبر، وذلك بمقر المركز بكلية الآداب وفرع الشيخ زايد.

وتتضمن فعاليات «مهرجان اللغات الأول» تقديم محاضرات مجانية، وإجراء اختبار تحديد مستوى مجاني في اللغات الأجنبية التي يقدمها المركز، وتخفيض أسعار الدورات بنسبة 25%.

Advertisements

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مركز اللغات والترجمة من المراكز الرائدة في تدريب وتأهيل الطلاب لتعلم اللغات الأجنبية المختلفة، مؤكدًا أن المركز يمتلك من الموارد البشرية ما يساعده في تطوير خدماته ومنافسة المراكز الأخرى.

ومن جانبها، قالت الدكتور شاهندا عزت مدير مركز اللغات والترجمة، إن المركز يقدم دورات عديدة في مجالات اللغات والترجمة والتنمية البشرية والحاسب الآلي للطلاب والخريجين والموظفين والباحثين، كما يقدم برامج خاصة للأطفال في الإجازة الصيفية، وكذلك يفتح الباب أمام كبار السن للالتحاق بدوراته التدريبية المختلفة، مضيفة أن المركز به نخبة من أفضل الأساتذة المتخصصين لتدريب الطلاب وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، في قاعات ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية.

وأشارت مديرة المركز، أن دورات اللغة الإنجليزية التي يقدمها المركز تؤهل الدارسين لدخول الاختبارات الدولية لجامعة كامبريدج، كما تؤهل دورات اللغة الفرنسية الطالب لدخول اختبار DELF والحصول على شهادة من وزارة التعليم الفرنسية وغرفة التجارة والصناعة بفرنسا.