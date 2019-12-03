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شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء وسياسيون ورجال أعمال ورموز عائلات الشرقية والبحيرة في عزاء الدكتورة نعمت التهامي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في عزاء الراحلة الدكتورة نعمت التهامي، والدة المهندس علاء دياب، وزوجة الدكتور الراحل كامل دياب مجدد الزراعة في مصر، خال المهندس صلاح دياب رئيس مجموعة شركات «بيكو»، مساء الاثنين، توافد على سرادق العزاء بمسجد عمر مكرم عدد من الشخصيات العامة ووزراء الحكومة ورجال الدولة ورموز عائلات الشرقية والبحيرة ولفيف من الوزراء السابقين.
وكان في مقدمة المعزين السفير سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور على مصيلحي وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، ومحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية السابق، والدكتورة سميحة فوزي وزيرة الصناعة والتجارة الأسبق، والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبدالمنعم عمارة وزير الشباب الأسبق، والدكتور أحمد برادة أستاذ العيون، وعدد من نواب البرلمان ورؤساء البنوك، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، ورجل الأعمال طارق نور، والكاتب محمد سلماوي.
بدأ العزاء في السادسة مساءً وانتهي في منتصف الليل، وشهد توافد آلاف المعزين من أقارب وأصدقاء الأسرة الذين حرصوا على الحضور من كل المحافظات لأداء واجب العزاء.
وحرص آل دياب على التواجد داخل وخارج السرادق لاستقبال الضيوف الذي اكتظت بهم ساحة العزاء.
يذكر أن الراحلة هي زوجة المهندس الراحل كامل دياب، مجدد الزراعة في مصر، نجل الصحفي الراحل محمد توفيق دياب، الذي اشتهر بأنه خطيب ثورة عام 1919 ومؤسسس جريدة الجهاد وعدد من الصحف المصرية في منتصف القرن الماضي.
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