شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء وسياسيون ورجال أعمال ورموز عائلات الشرقية والبحيرة في عزاء الدكتورة نعمت التهامي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في عزاء الراحلة الدكتورة نعمت التهامي، والدة المهندس علاء دياب، وزوجة الدكتور الراحل كامل دياب مجدد الزراعة في مصر، خال المهندس صلاح دياب رئيس مجموعة شركات «بيكو»، مساء الاثنين، توافد على سرادق العزاء بمسجد عمر مكرم عدد من الشخصيات العامة ووزراء الحكومة ورجال الدولة ورموز عائلات الشرقية والبحيرة ولفيف من الوزراء السابقين.

المهندس صلاح دياب في حديث جانبي مع الدكتور عبدالمنعم عماره

المهندس صلاح دياب يتلقى العزاء من الدكتور عبدالمنعم عماره

وكان في مقدمة المعزين السفير سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور على مصيلحي وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، ومحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية السابق، والدكتورة سميحة فوزي وزيرة الصناعة والتجارة الأسبق، والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبدالمنعم عمارة وزير الشباب الأسبق، والدكتور أحمد برادة أستاذ العيون، وعدد من نواب البرلمان ورؤساء البنوك، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، ورجل الأعمال طارق نور، والكاتب محمد سلماوي.

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المهندس صلاح دياب يتلقى العزاء في الراحلة

عزاء الدكتورة نعمت محمد التهامي حرم المرحوم الدكتور كامل دياب

حضور مكثف في عزاء الدكتورة نعمت التهامي

بدأ العزاء في السادسة مساءً وانتهي في منتصف الليل، وشهد توافد آلاف المعزين من أقارب وأصدقاء الأسرة الذين حرصوا على الحضور من كل المحافظات لأداء واجب العزاء.

المهندس صلاح دياب والمهندس علاء دياب أثناء تلقي واجب العزاء

المهندس توفيق دياب يتلقى واجب العزاء في الدكتورة نعمت التهامي

حسن حمدي في عزاء الدكتورة نعمت التهامي

وحرص آل دياب على التواجد داخل وخارج السرادق لاستقبال الضيوف الذي اكتظت بهم ساحة العزاء.

المهندس صلاح دياب يتلقى العزاء في الراحلة

المهندس صلاح دياب يتلقى العزاء من الدكتورة سميحة فوزي

المهندس صلاح دياب خلال العزاء

يذكر أن الراحلة هي زوجة المهندس الراحل كامل دياب، مجدد الزراعة في مصر، نجل الصحفي الراحل محمد توفيق دياب، الذي اشتهر بأنه خطيب ثورة عام 1919 ومؤسسس جريدة الجهاد وعدد من الصحف المصرية في منتصف القرن الماضي.

المهندس توفيق دياب يتلقى واجب العزاء

المهندس توفيق دياب يتلقى واجب العزاء في الراحلة

حضور مكثف في عزاء الدكتورة نعمت محمد التهامي حرم المرحوم الدكتور كامل دياب

وزير قطاع الأعمال خلال العزاء

المهندس صلاح دياب يتلقى واجب العزاء من طارق نور

حضور مكثف في عزاء الدكتورة نعمت محمد التهامي حرم المرحوم الدكتور كامل دياب

المهندس توفيق دياب يتلقى عزاء الدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق

المهندس صلاح دياب يتلقى العزاء في الراحلة

المهندس توفيق دياب يتلقى العزاء من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال خلال العزاء

رجل الأعمال طارق نور يقدم واجب العزاء في الراحلة

حسن حمدي يقدم واجب العزاء

حسن حمدي خلال العزاء

عزاء الدكتورة نعمت محمد التهامي

المهندس طارق الملا وزير البترول يقدم واجب العزاء للمهندس صلاح دياب

الدكتورة سميحة فوزي تتلقى العزاء من وزير البترول

حضور مكثف في عزاء الدكتورة نعمت محمد التهامي حرم المرحوم الدكتور كامل دياب

حضور مكثف في عزاء الدكتورة نعمت محمد التهامي حرم المرحوم الدكتور كامل دياب

حسن حمدي خلال العزاء