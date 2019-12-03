شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح الجديد: الحرص على العمل الميداني للوصول لأقصى القرى والتجمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه، صباح الثلاثاء، كلا من أحمد رسلان، ورزق جالي، ومهدي العمدة، وسليمان فضل العميري، وصلاح عياد، أعضاء مجلس النواب عن مطروح، والعمدة حمدي الدربالي، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، خلال تقديمهم التهنئة للمحافظ عقب وصوله لمكتبه في أول يوم عمل.

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وأشار المحافظ إلى أهمية تكاتف جميع الجهود مع تعاون ومشاركة نواب البرلمان في جهود تنمية المحافظة الواعدة مع أهميتها في مستقبل التنمية بمصر.

وأكد المحافظ على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مع الحرص على العمل الميداني والوصول إلى أقصى القرى والتجمعات والاستماع لمطالب أهلها وتلبيتها، بالإضافة إلى استكمال جميع المشروعات بالمحافظة مع دعم كافة القطاعات للارتقاء بها، مع الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات بالمحافظة، خاصة مع امتداد محافظة مطروح بمساحة 166 ألف كم2 كثاني أكبر محافظات الجمهورية مساحة.

بينما قدم نواب البرلمان التهنئة لمحافظ مطروح مع تأكيد مشاركتهم وتعاونهم في جهود التنمية وحل جميع المشكلات بالمحافظة في القطاعات التنموية المختلفة، كما تم استعراض عدد من الملفات التي أكد المحافظ على دراستها والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل خدمة أبناء مطروح.