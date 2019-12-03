شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية المعلمين تطلق تطبيقًا إلكترونيًا مجانيًا لحجز الاختبارات والتدريبات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين إطلاق أول تطبيق إلكتروني مجاني للمعلمين يسمح لمستخدميه بحرية اختيار تاريخ وموعد الاختبار أو التدريب المناسب وإظهار إشعار التدريب يمكن طباعته مباشرة للمعلم، موضحا كود ورقم الحجز وتاريخ وموعد ومكان الاختبار أو التدريب بالأكاديمية، للمعلمين وبيانات التواصل وفقا لاختيار المعلم.

Advertisements

ويتيح التطبيق بغلق المواعيد المكتمل الحجز عليها وظهور المواعيد المتاحة للمستخدمين من المعلمين بكل حرية في اختيار موعد مناسب.

وأكدت الأكاديمية أن النظام إلكتروني بالكامل يمكن استخدامه من خلال أجهزة الكمبيوتر والتابلت وتطبيقات الهاتف المحمول، ويأتي النظام تماشيا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي.

ويمكن للمعلم تحديد مكان وموعد الاختبار أو التدريب عن طريق التسجيل بالتطبيق بعد إدخال الرقم القومي والبريد الإلكتروني.