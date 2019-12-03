شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه بأهمية العمل الجماعي ونظافة اليد بعيدًا عن أي تجاوزات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل العاملون بديوان عام محافظة مطروح، صباح الثلاثاء، اللواء خالد شعيب، المحافظ الجديد، عقب وصوله للمحافظة في أول أيام عمله، حيث كان في استقباله المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتيرالعام، وعدد من مديري الإدارات، وذلك وسط ترحيب وحفاوة مع تمنياتهم له بالتوفيق.

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وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في لقائه مع جميع الأجهزة التنفيذية من رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة عن بالغ سعادته بثقة القيادة السياسية وتكليفه محافظًا لمطروح مع خدمة أهلها، والتعاون مع جميع الأجهزة وأبناء مطروح من التنفيذيين والشعبيين في الارتقاء بتنمية المحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهلها، ولمستقبل أفضل لأبنائها مع الحرص على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن.

ووجه الشكر والتقدير للواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح السابق، على جهوده الفترة السابقة في تنمية المحافظة، مطالبًا بضرورة استمرار مسيرة العمل وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الأفضل، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي وتقويم أي تقصير، وحسن التعامل بين فريق العمل ونظافة اليد بعيدا عن أي تجاوزات.

بينما أكد العاملون بمحافظة مطروح على بالغ ترحيبهم باللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتعهدهم باستمرار مسيرة العمل وبذل مزيد من الجهد لاستكمال مسيرة العمل والتنمية.