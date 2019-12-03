شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: استقرار حالة مصابي حادث «تصادم مركب صيد بموقع بترولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن حالة المصابين في حادث اصطدام مركب صيد بموقع بترولي مستقرة، ووجه مسؤولي مستشفى الغردقة العام بتقديم كافة الرعاية الطبية للمصابين حتي خروجهم.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه ستتم مراجعة جميع تصاريح مراكب الصيد، ولن يتم مرور الحادث دون تحقيق موسع، وأن الخط البترولي الذي اصطدم به مركب الصيد تمت السيطرة عليه وإخماده.

واستمع المحافظ لملابسات وأسباب الحادث من المصابين، وتبين أن الحادث وقع فجرًا، وتم وصولهم للشاطئ بعد نحو 4 ساعات، واكتشف المحافظ خلال زيارته للمصابين وجود طفل 14 عامًا بين المصابين، مطالبًا بالتحقيق في ذلك.

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وأكد أحد المصابين أنهم جميعًا من المطرية دقهلية، ونحو 19 شخصا كانوا على متن المركب، ووقع الحادث فجرًا وأصيب 5 وتوفى شخص، فيما نجا 13 دون إصابات، وأن النيران إلتهمت المركب بالكامل، مضيفًا أن أحد اللنشات نقلتهم للشاطئ.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الإصابات عبارة عن حروق متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وتم إدخال المصابين لقسم الحروق للعلاج.

كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد قطع زيارته الأولى لمدينة رأس غارب، لمتابعة حادث اصطدام مركب صيد بموقع بترولي بمنطقه الجمشة شمال الغردقة، وانتقل لمستشفى الغردقة لمتابعة حالة المصابين الخمسة الذين تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام.

كان شخص قد لقى مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث اصطدام مركب صيد بموقع بترولي بمنطقة حمشة شمال الغردقة بمدخل خليج السويس الجنوبي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف للمنطقة الشاطئية المواجهة للحادث ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى.

كانت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر تلقت إشارة استغاثة من أحد مراكب الصيد بمنطقة الجمشة شمال الغردقة، بنشوب حريق بالمركب أثناء إبحاره بعد اصطدامه بموقع بترولي ورفعت الأجهزة المختصة من استعدادتها للتعامل مع الإشارة، فيما تحرر مخضر بالحادث وإخطار النيابة لبدء التحقيقات.

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يزور مصابي حادث البحر الأحمر

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يزور مصابي حادث البحر الأحمر