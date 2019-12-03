شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: اعتبار التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب من «3 ابتدائي» حتى «3 ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الرياضية بمرحلة التعليم الأساسي.

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ونص القرار على أن تعتبر مادة التربية الرياضية مادة أساسية (مادة نجاح ورسوب)، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، بالصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بمرحلة التعليم الأساسي.

وأكد الوزير على أن يخصص لمادة التربية الرياضية فترة دراسية واحدة (حصتان أسبوعيًا)، ويتم تقييم الطالب عمليًا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل.

وشدد القرار على أن يتم توزيع درجات مادة التربية الرياضية للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، وفقا لما يلي: فترة واحدة مدتها 90 دقيقة بواقع حصتين، وتخصص لها الدرجة الكبرة 40 مقسمة لـ 20 درجة في الفصل الدراسي الأول و20 درجة في الفصل الدراسي الثاني.