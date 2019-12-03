شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنعمل على حل خلافتنا مع فرنسا.. والناتو سيزداد قوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه يجب على جميع الدول فى حلف الناتو الإيفاء بالتزاماتها المالية، مضيفًا:" لدينا خلافات بسيطة مع فرنسا وسنعمل على حلها".
وأوضح خلال لقاء صحفى مع نظيره الفرنسى، إيمانويل ماكرون: "الناتو سيزداد قوة".
فيما قال ماكرون إنه يجب أن يكون هناك تعريف واحد للإرهاب ضمن حلف شمال الأطلسى، مشيرًا إلى أن تركيا تقاتل الوحدات الكردية التى وقفت إلى جانبنا فى حربنا ضد الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنعمل على حل خلافتنا مع فرنسا.. والناتو سيزداد قوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.