شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنعمل على حل خلافتنا مع فرنسا.. والناتو سيزداد قوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه يجب على جميع الدول فى حلف الناتو الإيفاء بالتزاماتها المالية، مضيفًا:" لدينا خلافات بسيطة مع فرنسا وسنعمل على حلها".

وأوضح خلال لقاء صحفى مع نظيره الفرنسى، إيمانويل ماكرون: "الناتو سيزداد قوة".

Advertisements

فيما قال ماكرون إنه يجب أن يكون هناك تعريف واحد للإرهاب ضمن حلف شمال الأطلسى، مشيرًا إلى أن تركيا تقاتل الوحدات الكردية التى وقفت إلى جانبنا فى حربنا ضد الإرهاب.