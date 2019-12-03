شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: "محدش قرب لملف البحيرات من 100 سنة.. وهنرجعها زى الكتاب ما بيقول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تتعامل مع ملفات لم يتم التعامل معها من 100 سنة، ومنها تطوير بحيرة المنزلة، التى سيتم الانتهاء من تطويرها بحلول 2021.

وتابع الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط: "سيتم تطوير البحيرات فى أنحاء الجمهورية حسب المواصفات العالمية، و"هنرجع كل بحيرات مصر زى الكتاب بتاع بحيرات العالم المتقدم ما بيقول مش زى ما كانت على أيامنا".

وقال الرئيس السيسي: "البحيرات كانت بتتمثل فيها أفلام زمان واللى كان عاوز حاجة بيعملها والدولة لن تغيب عن مصالح المواطنين، ولما البحيرة تخلص هتبقى قصة تانية، والله اللى بيتعمل فيكي يا مصر ميخطرش على بال حد".

وطالب الرئيس السيسي الإعلام لتوضيح الصورة للرأى العام من أجل بناء وعى حقيقى قائلا: " الحكاية كبيرة علشان نتصدى لبناء وعى حقيقى فى الحفاظ على دولة بما يليق بدولة بحجم مصر"، مطالبا المسؤولين بتسليم الدولة فى أحسن صورها للأجيال القادمة".