شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا حريق الخرطوم إلى 24 وإصابة 45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها عبر حسابها الرسمى على تويتر أن حصيلة ضحايا حريق مصنع شمال الخرطوم أرتفعت لتصل إلى 24 قتيلا و45 مصابا. وقع الحريق بأحد مصانع السيراميك فى المنطقة الصناعية بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، وتحدثت مصادر عن وقوع خسائر فادحة فى بنية المصنع وإصابات وقتلى بين العمال. Advertisements وأعلنت حالة الطوارئ فى مستشفى بحرى التعليمى إثر انفجار بمصنع سيلا للسيراميك وتأثر مصانع للزيوت والصابون بالجوار ووقوع عشرات المصابين بالمنطقة الصناعية بحرى قبل ساعتين. ودعت لجنة الأطباء جميع الأطباء والكوادر الطبية التوجه إلى مستشفى بحري التعليمي للمساعدة في إسعاف الحالات الناتجة من انفجار في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بحرى مسبباً حريقاً هائلاً وقعت على إثره العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة التي توافدت إلى المستشفى.

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