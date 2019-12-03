شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: توسع حلف شمال الأطلسى يشكل تهديدا لروسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن توسع حلف شمال الأطلنطى "الناتو" واقترابه من الحدود الروسية يشكل خطرا على بلاده.
وأضاف بوتين، فى تصريحات صحيه، "أحب أن أذكركم بأنه قد تم إنشاء حلف شمال الأطلسى لمواجهة الاتحاد السوفيتي. الآن كما تعلمون، لا يوجد اتحاد سوفيتى ولا يوجد حلف وارسو، أى الميثاق العسكرى الذى تم إنشاء الحلف بناء عليه".
ولفت إلى أن "الناتو الآن ليس موجودا فحسب، بل ويتطور أيضا، فى وقت إنشائه، ضم الحلف 12 دولة وأصبح الآن يضم 29 دولة، ويبلغ إجمالى الإنفاق العسكرى لبلدان الحلف أكثر من 70 بالمئة من إجمالى الإنفاق العسكرى العالمى".
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