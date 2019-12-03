شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الفيوم" تعلن خلو المحافظة من الالتهاب السحائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالفيوم، أن جميع حالات الاشتباه بأعراض الالتهاب السحائى تم التعامل معها وفقا للإجراءات الصحية وتم أخذ عينات منها وارسالها للمعامل المركزية بالوزارة.
وقالت إدارة الطب الوقائى فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن معامل الوزارة أثبتت أن جميع العينات سلبية ولا توجد أية حالة مؤكدة وبهذا تكون محافظة الفيوم خالية تماما من الميكروب المسبب للمرض طبقا لتحاليل الإدارة العامة للمعامل المركزية بوزارة الصحة.
وطالبت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحه بالفيوم، جميع الأهالى بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة حرصا على صحة ابناؤنا جميعا ولعدم زعزعة أمن واستقرار الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة الفيوم" تعلن خلو المحافظة من الالتهاب السحائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.