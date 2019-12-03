شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يلتقى مسؤولى صندوق التأمين الحكومى على طلاب التعليم الأزهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومى على طلاب الأزهر الشريف.

قال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر يولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير التغطية التأمينية الشاملة لجميع طلاب الأزهر، في مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن كفالتهم حال تعرض أيٍّ منهم للحوادث أو الوفاة، مطالبًا المسؤولين بمجلس إدارة صندوق التأمين الحكومى على طلاب الأزهر بضرورة إنشاء إدارة تابعة لهم بجميع المناطق الأزهرية، لتصل خدماتها لكافة الطلاب دون تمييز.

من جهتهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومى على طلاب التعليم الأزهرى عن تقديرهم الكبير لفضيلة الإمام الأكبر وشكرهم له على اهتمامه بأبنائه من طلاب الأزهر، مؤكدين أن العمل جارى على وضع كافة الضوابط والقواعد التنظيمية الخاصة بالصندوق الجديد، وبما يضمن توفير الخدمات التأمينية لجميع طلاب الأزهر، بمختلف المناطق والمحافظات، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1583 لسنة 2019 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية الطلاب.

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جدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2019، والخاص بإنشاء صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب التعليم الأزهرى، كان قد نشر فى الجريدة الرسمية فى التاسع من يوليو الماضى، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو قاعدة الشمول المالي وإتاحة خدمات التأمين والرعاية الاجتماعية لطلاب التعليم العام والأزهرى.

ويهدف الصندوق إلى أن تمتد الحماية التأمينية لتشمل كافة الطلاب وحمايتهم في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، وكذلك الإصابات البدنية الناتجة عنها وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى.