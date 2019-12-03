شكرا لقرائتكم خبر عن مطران أسيوط لكاهن جديد: عليك معرفة الرعية صغيرهم قبل كبيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الرهبنة الفرنسيسكانية، أمس بالسيامة الكهنوتية للراهب سامى أسعد الفرنسيسكانى، بكنيسة انتقال السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بدير درنكة بأسيوط إذ ترأس الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشيه أسيوط للأقباط الكاثوليك صلوات القداس الإلهي بمشاركة الأنبا عمانوئيل عياد مطران ايبارشية طيبه للأقباط الكاثوليك والأب مراد مجلع الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية والعديد من الكهنة والرهبان والراهبات والشعب الذي جاء للاحتفال.

وفى كلمته، نصح الأنبا كيرلس الكاهن الجديد بالتركيز في الخدمة الكنسية ومعرفة الرعية كبيرهم قبل صغيرهم ورعايتهم والاهتمام بهم وتقديرهم.

الأب سامى أسعد، ينتمى لكنيسة دير درنكة بأسيوط ويبلغ من العمر 33 عاما، حيث دخل للرهبنة الفرنسيسكانية عام 2009 وحصل على الدرجة الدياكونية بيد النيافة الأنبا كيرلس وليم يوم 11 أغسطس 2019 قبل أن يصبح كاهنا أمس.