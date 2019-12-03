شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اللقاء التنسيقى الرابع للأوقاف والتعليم والشباب والثقافة لبحث مواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة الاجتماع الرابع بممثلى وزارات (الأوقاف – التربية والتعليم- الشباب والرياضة – الثقافة)، لمواصلة التعاون والتنسيق فيما بين الجميع لنشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة، وكذلك المشاركة فى الإعداد والتحضير لمؤتمر الشأن العام.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مؤتمر الشأن العام لن يقتصر على الشأن العام الديني فحسب، وإنما يشمل الشأن العام السياسي والاقتصادي والثقافي ، وكل ما يتصل بقضايا الشأن العام بمشاركة وطنية واسعة، وأن الشأن العام والمصلحة العامة أمران ملازمان للوطنية الصادقة والتدين الصحيح ، وأن هذا العمل المشترك يُعد نقلة نوعية في العمل الجماعي المشترك ، ونحتاج إلى جهد متواصل للانتقال من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع .

واستعرض اللقاء أحدث إصدارات وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب في مجال التثقيف من خلال سلسلة (رؤية) التي أصدرت عددين هامين هما :

فقه الدولة وفقه الجماعة والحوار الثقافي بين الشرق والغرب وجار إصدار الأعداد التالية ومفاهيم يجب أن تصحح وحماية دور العبادة وبناء الشخصية الوطنية .

ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .

وتناول اللقاء العمل المشترك بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم في القوافل التعليمية، والدورات التدريبية المشتركة لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب.

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وكذلك دورة تنمية المهارات الإعلامية بالتعاون بين وزارتي الأوقاف، والتعليم العالى، والهيئة الوطنية للإعلام .

وتم بحث الندوات المشتركة بين وزارت (الأوقاف ، والتربية والتعليم ، والشباب والرياضة، والثقافة ).

كما تم الاتفاق على عقد ندوة عبر برنامج يشارك فيها د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ود. محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم ، ود. أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب خلال هذا الأسبوع.

حضر اللقاء من وزارة التربية والتعليم كل من د. رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ، ود. محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم ، ود. نوال محمد شلبي مدير مركز تطوير المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم ، ومن وزارة الثقافة كل من : د. هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ورئيس دار الكتب والوثائق القومية ، ود. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ود. أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب ، ومن وزارة الشباب والرياضة راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع ، ومن الهيئة الوطنية للإعلام مدحت فايد رئيس الإدارة المركزية للهيئة الوطنية للإعلام ، ومن وزارة الأوقاف د. أيمن أبو عمر مدير عام الإرشاد الدينى.