8 معلومات عن بول كروتزن الحاصل على نوبل لأبحاثه حول كيفية تكون وتحلل الأوزون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى ميلاد عالم الكيمياء والأرصاد الجوية الهولندى بول كروتزن، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء. الخليج 365 يوضح 8 معلومات عن بول كروتزن فى ذكرى مولده كما يلى: 1- ولد بول كروتزن فى مثل هذا اليوم 3 ديسمبر عام 1933 بأمستردام. 2- حصل كروتزن على دكتوراه في علم الأرصاد من جامعة ستكهولم 3- في عام 1970 أصدر بحثا علميا حول قدرة أوكسيد الأزوت على تحليل الاوزون . 4- وبين 1974 و 1980 أجرى عدة أبحاث في عدة معاهد بكدينة بولدر الواقعة في ولاية كولورادو . Advertisements 5- في عام 1980 عين أستاذًا في معهد ماكس بلانك بماينز بألمانيا . 6- أصبح رئيسًا لقسم الكيمياء الجوية فى معهد ماكس بلانك حتى عام 2000. 7- عمل كذلك كمساعد بروفسور في معهد جورجيا للتكنولوجيا. 8- فى عام 1995 حصل بول كروتزن على جائزة نوبل في الكيمياء مع شروود رولند و ماريو مولينا لأعمالهم حول كيمياء الجو وخاصة عن كيفية تكون وتحلل الأوزون .

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